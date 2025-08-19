РШУ и hh.ru: соискатели при поиске работы больше всего ценят гибридный формат

Аналитики сообщили, что некоторые фразы в описаниях вакансий не просто не привлекают кандидатов, а даже отталкивают

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россияне, которые ищут работу, больше всего ценят гибридный формат работы и развитую инфраструктуру рядом с офисом, при этом фразы "мы одна семья" и "стрессоустойчивость обязательна" в вакансии вызывают настороженность. Об этом свидетельствуют результаты исследования Русской школы управления и hh.ru, которые имеются в распоряжении ТАСС.

В опросе приняли участие 823 представителя компаний из разных отраслей бизнеса.

"Сегодня кандидаты ждут не "внешних эффектов", а реальных условий и удобства. По наблюдению HR-специалистов, наибольшую ценность для соискателей представляют гибридный формат работы (офис плюс удаленка) - 78%, качественное техническое оснащение рабочего места - 73%, развитая инфраструктура рядом с офисом (транспорт, кафе, спортзал) - 65%, современное и комфортное здание - 57%, возможность уединенной работы - 41%, и четкая логистика внутри офиса - 31%", - говорится в итогах исследования.

В то же время многие "офисные" бонусы, еще недавно являвшиеся неотъемлемой частью привлекательного предложения, больше не впечатляют кандидатов. 45% HR-специалистов указали, что открытые офисные пространства (open space) не вызывают интереса. Уже не воспринимается как плюс возможность привести питомца в офис (39%), также 24% работодателей считают, что соискатели воспринимают как данность бесплатные снеки и кофе.

Кроме того, изменились и представления о том, как нужно описывать культуру и команду. В частности, 77% работодателей признались, что фраза "мы одна семья" больше не работает - кандидаты воспринимают ее с настороженностью. Также компании отмечают, что вероятность отклика снижают формулировки "у нас дружная команда" (54%), "работаем и отдыхаем вместе" (47%), "молодой энергичный коллектив" (45%) и "молодая амбициозная команда" (42%).

Переработки и стрессоустойчивость

Аналитики выяснили, что некоторые фразы в описаниях вакансий не просто не работают, а даже отталкивают кандидатов. Так, 86% работодателей замечают, что упоминание "готовности к переработкам" резко снижает интерес к вакансии, а формулировка "стрессоустойчивость обязательна" воспринимается как сигнал тревожной атмосферы (77%).

"Чтобы заинтересовать современного кандидата, следует указывать реальные преимущества работы в вашей компании. Соблюдение ТК, "дружный коллектив" и "стабильность" - это базовый уровень, который уже давно воспринимается как гигиенический минимум. Помимо условий работы, обязанностей и требований соискатели обращают внимание и на то, как написана и оформлена вакансия. Так, очень длинный текст без форматирования, не разбитый на отдельные блоки и содержащий много лишних деталей, может отпугнуть одним своим объемом. Справедливо и обратное - супер краткое описание, которое не дает внятного представления ни о вакансии, ни о компании, вызывает у соискателей недоверие. Не добавят "очков" вашей вакансии и жесткие формулировки, неуместный юмор и излишняя эмоциональность", - отметила директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова.

При этом 45% работодателей сообщили, что у новых сотрудников нередко есть претензии к уровню задач - они оказываются не такими интересными или значимыми, как ожидалось. 44% компаний сталкиваются с жалобами на недостижимые KPI, 43% - на отсутствие обещанного влияния на процессы, 37% - на нарушение work-life баланса и слабый онбординг, 36% - на невозможность карьерного роста, 34% - на стиль управления, 25% - на корпоративную культуру.

"Рынок труда стал более осознанным: люди умеют читать между строк, быстро распознают манипуляции в вакансиях и больше не верят пустым обещания. Компании, которые умеют честно и конкретно говорить с рынком, гибко адаптируются под реальный запрос - выигрывают. Соискателю важны не только деньги, но и ощущение внятности: кто управляет, как ставятся цели, можно ли вырасти, насколько открыта коммуникация. Если это все есть - хорошие специалисты приходят и остаются. Если нет - никакие дополнительные бонусы не спасут", - считает директор Русской школы управления Анастасия Боровская.