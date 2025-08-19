Для них организовали подвоз питьевой воды

ВЛАДИВОСТОК, 19 августа. /ТАСС/. Порыв на сетях холодного водоснабжения оставил без воды более 1 тыс. человек в Дальнереченске. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, порыв произошел накануне на улице Героев Даманского.

"В результате без воды осталось более 1 тыс. жителей. Под контролем надзорного ведомства жителям организован подвоз питьевой воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура также контролирует проведение аварийно-восстановительных работ и вопрос перерасчета платы за коммунальную услугу. Главе округа внесено представление по факту ненадлежащего содержания сетей и предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества.

"Не останется без внимания вопрос привлечения виновных в нарушении нормативного уровня обеспечения коммунальными ресурсами к административной ответственности", - подчеркнули в ведомстве.