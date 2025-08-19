В Екатеринбурге соревнования спецназа "Вызов" пройдут с участием пяти стран

Это подразделения силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Более 40 команд, представляющих пять стран, примут участие в соревнованиях подразделений специального назначения силовых структур "Вызов". Торжественное открытие пройдет 21 августа в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"С 21 по 24 августа в Екатеринбурге пройдут международные соревнования "Вызов" среди подразделений специального назначения силовых структур, оборонных ведомств и спортивно-стрелковых клубов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Состязания пройдут под руководством Федерации практической стрельбы России на базе полигона "Свердловский" ЦВО. "Вызов" пройдет в пятый раз, и впервые состав участников будет включать в себя более 40 команд, представляющих сразу пять стран, тем самым закрепив международный статус", - сообщили в округе.

Всего подготовлено семь упражнений. В ходе соревновательной программы участники определят сильнейших в проведении штурма, освобождении условных заложников и эвакуации, а также во владении несколькими видами оружия: пистолет, ружье, автомат и снайперская винтовка.