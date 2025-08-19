На это мероприятие в октябре соберутся участники проекта "Равные равным"

УЛАН-УДЭ, 19 августа. /ТАСС/. Фестиваль "Урагша" ("Вперед" в переводе с бурятского языка) для ветеранов специальной военной операции (СВО) с инвалидностью и их семей пройдет в октябре в Улан-Удэ. Соберутся участники проекта "Равные равным", сообщила ТАСС заместитель председателя Общественной палаты Бурятии, программный директор регионального общественного фонда "Общество без барьеров" Инна Стрельцова.

"Наш проект "Равные равным" создан для адаптации участников специальной военной операции, реализуется с мая 2025 года при поддержке Фонда президентских грантов. Уже состоялось два сбора, в них приняли участие 37 ветеранов СВО с инвалидностью и несколько человек, сопровождавших ребят. На очереди третий сбор, а после него, в октябре, мы проведем фестиваль "Урагша", - сказала Стрельцова.

Для мужчин, ставших инвалидами, разработана программа адаптации - в нее входят встречи с психологами, тренинги, спортивные соревнования, состязания по автоориентированию, инклюзивная йога, консультации с юристами, с представителями фонда "Защитники Отечества", медико-социальной экспертизы, Центра занятости населения, аппарата уполномоченного по правам человека.

"Для нас важно при взаимодействии с нашими подопечными получать информацию о "болевых точках", проблемах, которыми ветераны не всегда готовы с кем-то поделиться - мы направляем их", - отметила Стрельцова.

Каждый сбор состоит из двух блоков: в течение первого участники несколько дней живут в Комплексном центре социального обслуживания населения "Нарата", второй - это трехдневный выезд на Байкал.

"Многих ребят отправляют жены. Сначала участники проекта, конечно, с осторожностью к нам относятся, не всегда и не все сразу нам доверяют, но со временем понимают и принимают искреннее желание помочь. Мы, организаторы, - такие же люди, имеем жизненный опыт: например, консультации проводят жители Дома инвалидов-колясочников им. Эржены Будаевой, наши параспортсмены, незрячие люди, те, кто знает, как ухаживать за инвалидами", - рассказала Стрельцова.

Опыт общения и адаптации

В проекте участвуют также наставники - бойцы, прошедшие аналогичные сборы в 2024 году: тогда проект был реализован при поддержке администрации главы и правительства Республики Бурятия. "К сожалению, ребята, которые в этом году присоединились к нам, сейчас не работают, и это плохо. Их проблемы мы выявили, помогаем с трудоустройством. Очень важно показать ветеранам, что жизнь продолжается", - подчеркнула Стрельцова.

Также участникам проекта рассказывают, как можно адаптировать жилье, какими видами спорта могут заниматься люди с инвалидностью в Бурятии - это волейбол, баскетбол, плавание, стрельба из лука. Помогают в деле адаптации фильмы, мотивирующие продолжать активную жизнь, встречи с теми, кто прошел такой же путь.

В Бурятии реализуется комплекс мер по поддержке участников и ветеранов СВО, членов их семей. В него входят региональные выплаты, социальные и налоговые льготы, возможность получать консультации по разным направлениям, улучшить жилищные условия.