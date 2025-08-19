Володин: в России создана система противодействия нелегальной миграции

Анализ правоприменительной практики показывает, что "принятые нормы работают", отметил председатель Госдумы

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Система противодействия нелегальной миграции создана в России, всего с 2024 года принят 21 закон в сфере миграционной политики. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ответственность за организацию нелегальной миграции усилена - за участие в таких преступлениях грозит срок до 15 лет. Анализ показывает, что нормы работают, заявил Володин. Он привел данные МВД за первое полугодие 2025 года, согласно которым количество выявленных преступлений по ст. 322.1 УК РФ выросло на 7,2%. "На 27,9% вырос показатель пресеченных фактов нарушения иностранными гражданами правил въезда в Россию либо режима пребывания здесь", - написал Володин в своем канале в Max.

За указанный период число выданных ВНЖ и разрешений на временное проживание снизилось на на 32,2% и 31,6% соответственно. Из РФ депортировали на 17% больше приезжих нарушителей, чем за аналогичный период 2024 года. Приобретенное гражданство прекратили у 791 человека.

Председатель Госдумы также напомнил, что 11 августа 2025 года вступил в силу закон, расширяющий основания для прекращения приобретенного гражданства - теперь их более 80. Разрабатываются и другие инициативы, работа над совершенствованием законодательства в этой сфере продолжается, подытожил Володин.