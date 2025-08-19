В США предупредили об опасности поддельных игрушек Лабубу

В Комиссии Соединенных Штатов по безопасности потребительских товаров отметили, что некачественные подделки легко ломаются и распадаются на мелкие детали, которые ребенок может проглотить и начать задыхаться

ВАШИНГТОН, 19 августа. /ТАСС/. Поддельные куклы Лабубу представляют угрозу для здоровья детей, поскольку создают риск удушья. С таким предупреждением выступила Комиссия США по безопасности потребительских товаров.

Представители ведомства отмечают, что риск связан с поддельными Лабубу, которых иногда называют Лафуфу. "Эти подделки в виде плюшевых игрушек или брелоков достаточно малы, чтобы ребенок мог засунуть их в рот и перекрыть себе дыхательные пути", - говорится в заявлении комиссии. Кроме того, специалисты выяснили, что некачественные подделки легко ломаются и распадаются на мелкие детали, которые ребенок также может проглотить и начать задыхаться.

В связи с этим ведомство призывает американских потребителей воздержаться от покупки поддельных Лабубу. "Ни один родитель не должен гадать, остановит ли игрушка дыхание его ребенка. Защитите своих детей, покупайте [игрушки] только у надежных продавцов", - заявил и.о. председателя комиссии Питер Фельдман.

Кроме того, в комиссии рассказали, как отличить оригинальную игрушку от поддельной. Так, копии популярных кукол часто окрашены в чрезмерно яркие цвета и имеют неправильное количество зубов - у оригинальных игрушек их девять.

По сведениям телеканала CBS News, оригинальные Лабубу продаются менее чем за $30. Однако стоимость некоторых редких кукол на онлайн-площадках может достигать нескольких тысяч долларов.

Лабубу - игрушка с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров. В 2024 году популярность игрушек взлетела благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях.