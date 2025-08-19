Он приурочен к празднованию Дня Государственного флага РФ

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" запустила медиапроект "На старт, внимание, Россия!". Он приурочен к празднованию Дня Государственного флага РФ, сообщает пресс-служба программы.

"В преддверии празднования Дня Государственного флага Российской Федерации программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" запустила новый проект "На старт, внимание, Россия!". Его цель - мотивировать молодых людей создавать полезный и познавательный контент о Родине", - говорится в сообщении.

К участию в проекте приглашаются граждане РФ в возрасте от 14 до 35 лет. Чтобы стать участником, необходимо вступить в официальное сообщество программы во "ВКонтакте". До 18 сентября участникам проекта предстоит выполнять еженедельные тематические задания, связанные с историей, культурой, природой и достижениями России.

"Выполняя еженедельные тематические задания, связанные с многообразным достоянием нашей Родины, ее природой и победами, участники флешмоба создадут яркие истории своих путешествий - и в то же время почувствуют себя частью большого сообщества единомышленников, разделив друг с другом радость от туристических открытий", - отметила генеральный директор АНО "Больше, чем путешествие" Олеся Тетерина.

Первое задание посвящено флагу России: нужно создать пост с фото или коротким видеороликом, где флаг запечатлен в знаковом месте населенного пункта, в котором проживает участник. По итогам проекта эксперты определят имена 24 победителей - тех, кто проявил наибольшую креативность, регулярно выполняя задания, и получил наибольший отклик от подписчиков сообщества "Больше, чем путешествие".

Победители проекта отправятся в специальную поездку от программы, в которой создадут собственный мини-сериал. Проект направлен на продвижение ценностей национального единства, социальной ответственности и любви к Родине.