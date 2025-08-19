ФСИН прописала порядок приема обращений через портал госуслуг

Обращения граждан в электронном формате также подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в те же сроки, что и письменные обращения

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. ФСИН России разработала порядок приема обращений граждан и организаций через портал госуслуг и через свой сайт в интернете. Подготовленные изменения в регламент ФСИН представлены на портале проектов нормативных правовых актов.

В них прописано, что ФСИН рассматривает индивидуальные и коллективные обращения граждан и организаций - предложения, заявления и жалобы - по вопросам сферы деятельности ФСИН, порядка исполнения государственных функций и оказания государственных услуг, поступающие в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо сайта ФСИН (за исключением случаев, где законодательством или иными нормативными актами предусмотрен иной порядок).

"Для приема обращений в форме электронных документов применяется платформа обратной связи единого портала или официальный сайт ФСИН России в сети Интернет, обеспечивающие идентификацию и (или) аутентификацию граждан", - говорится в разработанных дополнениях в регламент.

Обращения граждан в электронном формате также подлежат обязательной регистрации и рассмотрению в те же сроки, что и письменные обращения - в течение 30 дней с даты их регистрации, при необходимости срок может быть продлен еще не более чем на 30 дней с информированием заявителя о причинах продления. Ответ направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, либо в личный кабинет обратившегося на портале госуслуг или на сайте ФСИН России. Если в обращении, поступившем в электронной форме, не указана фамилия обратившегося, ответ не дается. Для приема электронного обращения предусмотрена возможность заполнения пользователем реквизитов, необходимых для работы с его запросом и направления ответа.

При этом сохраняется порядок приема письменных обращений или устных обращений граждан в ходе личного приема сотрудниками ФСИН.