В Екатеринбурге более 10 регионов России представили 60 брендов одежды

Модные показы проходили в рамках Международного фестиваля креативных индустрий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Больше 10 регионов России представили 60 брендов одежды в креативном кластере "Домна" в рамках Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

"В "Домне" выставлен 31 бренд из Свердловской области и 29 брендов из других регионов РФ. Регионами-участниками стали Республика Башкортостан, Вологодская область, Калининградская, Кировская, Московская, Нижегородская, Удмуртская Республика, Новосибирская, Омская области, Республика Саха (Якутия), Пермский край и Вологодская область", - рассказали в СОФПП.

Также отмечается, что байеры из России и других стран - Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, Грузии, Армении и других государств - приехали для осмотра и закупок представленных брендов.

На площадках девяти городов Свердловской области пройдут выставки, мастер-классы по разным направлениям - более 100 спикеров из 10 стран поделятся знаниями и опытом в сфере моды, дизайна, архитектуры, IT, кино, медиа, музыки и гастрономии. Среди хедлайнеров - актриса театра и кино Ирина Горбачева и актер Никита Тарасов, телеведущая и журналист Яна Чурикова, стилисты Гоша Карцев и Лилия Рах. Ожидается, что фестиваль соберет свыше 7 тысяч участников со всей страны.

Организаторами выступили правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий. Генеральный партнер - уральский ювелирный бренд "Ринго".