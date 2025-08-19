В ЛНР работают 15 земских учителей

Среди них семейная пара из Хабаровского края, воспитывающая четырех детей

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. 15 педагогов по программе "Земский учитель" работают в муниципалитетах Луганской Народной Республики. Из них двое - семейная пара из Хабаровского края - выйдут на работу в школу в Новопскове 1 сентября. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования ЛНР Иван Кусов.

"В прошлом году у нас приехало 13 [земских] учителей из разных районов, и даже Дальний Восток был, и кавказский регион, по-моему, у нас там был представлен, и центральная Россия, и Белгород. То есть переезжали из разных совершенно районов. В этом году интересный у нас конкурс. <…> В прошлом году коллеги получали по 1 млн рублей подъемных денег - в этом году принято решение выплачивать по 2 млн. То есть 2 млн рублей дают каждому учителю, переехавшему [работать в ЛНР], но таких может быть всего два человека. <…> На эти два места почти 250 заявок было подано. И выбрали действительно достойную пару. <…> В условиях рискованной работы в регионах с военным положением решили привлечь коллег, увеличив им выплату", - сказал он.

Кусов уточнил, что к 1 сентября в регион приедут работать два новых земских учителя - семейная пара из Хабаровского края, воспитывающая четырех детей. Они педагоги по разным предметам и мастера спорта. Кроме преподавания основных предметов, земские учителя также намерены вести кружки по дополнительному образованию. Хабаровские педагоги будут работать в школе в Новопскове.

Глава Минобразования ЛНР также сообщил, что в 2026 году для работы в школах республики намерены привлечь четырех земских учителей.