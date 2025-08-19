Академик РАН отметил, что это остается в сознании как позитивное употребление алкогольной продукции

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Реклама безалкогольного пива по телевидению является лишь обходом существующего законодательства, который остается в сознании как позитивное употребление алкогольной продукции. Такое мнение выразил ТАСС эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Я с опаской смотрю, хотя все по закону, как безалкогольное пиво сытно рекомендуют. Где-то там стоит ноль или мимолетно скажут: безалкогольное. Но рекламируют пиво, и понятно, что люди в своем сознании понимают, что это все-таки алкогольный напиток. И когда человек его выпьет, ему кроме чувства сытости еще приходит и чувство эйфории. <…> Это просто циничный обход закона", - сказал он.

По словам эксперта, необходимо пить чай, так как это полезный и тонизирующий напиток. Также выпивая как минимум 2-3 литра воды в день, будет происходить нормализация метаболизма.