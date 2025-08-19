Приложение Rutube снова доступно для скачивания в Google Play

Также приложение доступно в официальном магазине RuStore

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мобильное приложение Rutube для владельцев Android-смартфонов снова стало доступно для скачивания в Google Play. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора, глава цифровых активов холдинга "Газпром-медиа" Сергей Косинский.

Приложение отечественного видеохостинга Rutube пропало из магазина приложений для Android GooglePlay в октябре 2024 года. В начале августа того же года приложение видеохостинга было удалено из магазина приложений для iOS AppStore.

"Наше мобильное приложение Rutube для владельцев Android-смартфонов снова доступно для скачивания в Google Play, это версия приложения с полным функционалом нашей платформы. Отмечу высокий интерес со стороны пользователей - на сегодня его установили уже более полумиллиона раз", - сказал он.

Также приложение Rutube доступно в официальном магазине RuStore, всего за последние два с половиной года количество установок приложений Rutube превысило 74 млн, добавил Косинский.