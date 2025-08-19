По словам парламентариев, реализация данной инициативы станет важной мерой поддержки семей с детьми

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Депутаты от фракции "Новые люди" Антон Ткачев, Анна Скрозникова и Сардана Авксентьева направили письмо на имя министра транспорта РФ Андрея Никитина с предложением законодательно установить 1 сентября днем бесплатной парковки у школ по всей России. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

Как отмечается в обращении, 1 сентября - "важный семейный праздник, день, который многие родители стремятся провести вместе с детьми, провожая их в первый учебный день". Однако, отмечают депутаты, этот момент нередко омрачается отсутствием бесплатных парковочных мест у школ, что вынуждает родителей пользоваться платными стоянками. В настоящее время в регионах России действуют разные правила предоставления бесплатной парковки в праздничные и выходные дни. Это, по мнению авторов письма, создает "неравные условия для жителей разных городов и регионов, вызывая недоумение и недовольство граждан".

"Считаем целесообразным внести изменения в Федеральный закон от 29.12.2017 N443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и установить единое правило для всех субъектов Российской Федерации, в соответствии с которым взимание платы за пользование платной парковкой не допускается 1 сентября рядом с общеобразовательными организациями, чтобы родители могли припарковать свои транспортные средства бесплатно и проводить ребенка в школу", - говорится в документе.

По словам парламентариев, реализация данной инициативы станет "важной мерой поддержки семей с детьми и будет способствовать укреплению семейных ценностей в обществе".