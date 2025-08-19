Ученому и экс-депутату Воронежской областной думы было 69 лет

ВОРОНЕЖ, 19 августа. /ТАСС/. Ректор Воронежского государственного медицинского университета Игорь Есауленко, депутат завершившего работу состава Воронежской областной думы, умер в возрасте 69 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

"Большая утрата. Этим утром перестало биться сердце моего учителя, ректора Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) им. Н. Н. Бурденко и депутата Воронежской областной думы Игоря Эдуардовича Есауленко. Ему было 69 лет", - написала Маркова.

Факт смерти Есауленко подтвердили и в пресс-службе правительства Воронежской области, отметив, что соболезнования от первых лиц региона будут опубликованы позднее.

На сайте ВГМУ сказано, что Есауленко родился 18 марта 1956 года в Жигулевске Куйбышевской (ныне - Самарской) области. В 1979 году с отличием окончил Воронежский государственный медуниверситет по специальности "лечебное дело", в годы учебы и в последующем находился на комсомольской работе, дойдя до городского комитета ВЛКСМ. После окончания аспирантуры в 1982 году работал ассистентом на кафедре нормальной физиологии, в 1986 году защитил кандидатскую диссертацию, а три года спустя начал работу в качестве доцента упомянутой кафедры. В 1999 году защитил докторскую диссертацию, еще через год получив ученое звание профессора.

С 1986 по 1993 год Есауленко возглавлял профком сотрудников мединститута, затем в течение семи лет был проректором по социально-экономическим вопросам. С 2000 года - ректор Воронежской государственной медакадемии, которая впоследствии превратилась в университет. "За время работы в должности ректора им были созданы новые структурные подразделения: три института, два факультета, десять кафедр", - отмечается на сайте вуза.

В кругу научных интересов Есауленко были нормальная физиология, вопросы экологической безопасности жизнедеятельности, оптимизация деятельности высшей медицинской школы, теория и практика применения информационных технологий в управлении здравоохранением. Он является автором более 400 научных публикаций, включая 17 монографий, 7 учебников и учебных пособий, утвержденных Минздравом России. Под его руководством подготовлено и защищено 15 кандидатских и 4 докторских диссертации.