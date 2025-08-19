В Новосибирской области численность косули сибирской достигла 70 тыс. особей

В этом охотничьем сезоне лимит на добычу косули составит свыше 6 тыс. животных

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Количество особей косули сибирской в Новосибирской области за год выросло на 4,5% и составило почти 70 тыс. особей. В этом охотничьем сезоне лимит на добычу косули составит свыше 6 тыс. животных, сообщил в пресс-центре ТАСС начальник управления по охране животного мира областного Минприроды Семен Доплер.

Косуля сибирская - значимый вид для Новосибирской области, поскольку на территории региона находится Кирзинский заказник, где обитает большая популяция этого животного. Также косуля не редко становится предметом незаконной охоты у браконьеров в регионе. Так, уголовное дело о получении взятки за организацию незаконной охоты возбудили на директора заказника в 2022 году.

"Численность косули сибирской увеличилась. <...> В зимний период 2025 года был подсчет зимний. Мы подсчитали 69 240 особей косули сибирской на территории. <...> В рамках ДТП их становится все больше и больше, у нас тоже показатель этот увеличивается. Если пять лет назад было 50 зарегистрированных, то на сегодняшний день уже больше 100 ", - сказал Доплер.

В пресс-служба Минприроды ТАСС уточнили, что количество особей по итогам учета выросло на 3 тыс. животных. Доплер уточнил, что для охраны от браконьеров специалисты управления успешно применяют БПЛА, моторные катера, болотоходы и автомобильный транспорт, парк которого был полностью обновлен в последние годы.

"Статистика 2025 года: за полугодие составлено практически 300 административных материалов за нарушение правил охоты, подано более 20 сообщений в полицию, <...> взыскано 1,5 млн рублей. Ущерб в рамках незаконной охоты - 11 млн рублей", - уточнил он.