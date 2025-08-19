Заказать такси возможно только через официальные стойки или приложения агрегаторов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ежедневные рейды, направленные на выявление нелегальных перевозчиков такси, начинают проводить с 19 августа в аэропортах Подмосковья: Домодедово, Шереметьево и Жуковском. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Рейды начнутся сегодня и будут проходить ежедневно. Контроль нелегальных перевозчиков у аэропортов осуществляется посредством дежурств сотрудников управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК)", - сказал собеседник агентства.

Новые правила работы такси в аэропортах на территории Московской области вступили в силу с 19 августа. Заказать такси можно будет через официальные стойки или приложения агрегаторов, а работа "зазывал" признается незаконной.

Штрафы за предложение услуг такси в аэропортах Московской области вне специально отведенных для этого мест составляют 5 тыс. рублей для граждан, 20 тыс. рублей для должностных лиц и 50 тыс. рублей для юридических лиц.

Новые правила действуют в аэропортах, расположенных на территории Московской области, - это Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Привлекать к ответственности нелегальных таксистов будут сотрудники УРАТК Минтранспорта Подмосковья.