В Прибайкалье прогнозируют повышение уровней воды в реках из-за сильных дождей

Они предупреждают, что может начаться разлив рек и ручьев

ИРКУТСК, 19 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Иркутской области сильные дожди, из-за чего может начаться разлив рек и ручьев, повышение уровней воды выше критических отметок. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"20-23 августа в бассейнах левобережных притоков реки Ангара, на малых реках Южного Прибайкалья в связи с ожидаемыми очень сильными дождями возможны резкие повышения уровней воды, на отдельных реках возможен выход воды на пойму, разлив малых рек и ручьев. При выпадении продолжительных сильных дождей на реках Слюдянского района существует вероятность достижения отметок неблагоприятного гидрологического явления", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики прогнозировали контрастную погоду в августе в Иркутской области - с тридцатиградусной жарой и понижением температур до плюс 1-3 градусов, сильными дождями, градом и грозами, плотными утренними туманами. По словам специалистов, за первую декаду августа по области осадков выпало от одной до двух-трех норм.

Накануне в Заларинском и Балаганском районах Иркутской области прошел ливень с градом и снегом. Об этом жители муниципалитетов сообщили в социальных сетях, опубликовав видео и фотографии непогоды. По словам пользователей, град побил урожай на участках.