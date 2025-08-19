Для тех, кто уже мобилизован и заключил контракт, выплата составит 2 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 19 августа. /ТАСС/. Власти Красноярского края повысили с 1,3 до 1, 7 млн рублей региональную выплату контрактникам и мобилизованным из этого региона. Об этом сообщает правительство Красноярского края

"В Красноярском крае увеличены выплаты военнослужащим, заключившим контракт для участия в СВО с 15 августа, - до 1,7 млн рублей. Для тех, кто уже мобилизован и заключил контракт, - до 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

С 15 июля размер выплаты составлял 1,3 млн рублей.

В Красноярском крае действует пакет мер социальной поддержки участников СВО и их семей, включая льготы при оплате услуг ЖКХ и налогов, получение детьми образования, медицинского и социального обслуживания, посещение государственных спортивных и культурных мероприятий.