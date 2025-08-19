ВЦИОМ: большинство россиян не хотели бы жить за границей

Хотели бы переехать всего 6% респондентов, половина из которых не представляют, когда это было бы возможно

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Большинство (91%) россиян не хотели бы жить за границей. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"Подавляющее большинство россиян (91%) не рассматривают для себя переезд в другую страну на постоянное место жительства. Крепкая привязанность к родине сохраняется уже давно - с 1991 года. Даже периоды относительной нестабильности в обществе не смогли ее переломить", - говорится в сообщении.

Хотели бы переехать всего 6% респондентов, причем половина из них не представляют, когда это было бы возможно в силу различных причин.

Отвечая на вопрос об эмиграции в целом, более половины (59%) опрошенных выразили мнение, что надо жить в той стране, где родился и получил образование. Треть же (33%) считают, что жить надо там, где тебе будет хорошо.

Опрос проводился 19 июля, в нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет.