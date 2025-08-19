Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трех до семи лет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Апробация проекта "Разговоры о важном" в детских садах начнется в 2025-2026 учебном году. Для реализации пилотного проекта было выбрано 22 региона России, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"В сентябре - ноябре 2025 года планируется провести апробацию проекта "Разговоры о важном" для дошкольных образовательных организаций. Воспитатели примут участие в методических семинарах, после чего начнут работать с материалами, подготовленными специалистами подведомственного Минпросвещения России Института изучения детства, семьи и воспитания", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что для апробации проекта выбраны пилотные регионы, активно развивающие инновационные подходы в дошкольном воспитании: Донецкая и Луганская народные республики, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пермский край, Запорожская область, Амурская область, Самарская область, Нижегородская область, Вологодская область, Калининградская область, Новосибирская область, Омская область, Красноярский край, Томская область, Иркутская область, Тюменская область, Свердловская область, Челябинская область, Воронежская область, Краснодарский край и Москва.

Всего в проекте примут участие 100 дошкольных учреждений. Занятия рассчитаны на детей в возрасте от трех до семи лет.

По информации ведомства, "Разговоры о важном" для дошкольных организаций включают комплект методических материалов. Он поможет воспитателям в доступной форме проводить с детьми занятия по таким темам, как важность семьи и дружбы, формирование навыков общения, развитие нравственных качеств (доброта, честность, справедливость, милосердие), а также воспитывать уважение к культуре и истории России, любовь к Родине. Все материалы адаптированы для восприятия детьми дошкольного возраста и направлены на расширение кругозора, коммуникативных навыков и эмоционального интеллекта.

В рамках апробации проекта будут использованы интерактивные формы работы, среди которых беседы, игры, творческие задания и чтение книг. Решение о необходимости введения "Разговоров о важном" во всех дошкольных учреждениях будет приниматься по результатам проведенной апробации, уточнили в Минпросвещения.