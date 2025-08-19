Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде ролик с надписью "22 августа - День флага России" на фоне триколора

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Телебашни Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) 22 августа включат праздничную архитектурно-художественную подсветку в День Государственного флага Российской Федерации. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сети.

"Останкинская телебашня будет транслировать на медиафасаде ролик с надписью "22 августа - День флага России" на фоне триколора. На телебашнях в Новосибирске и Черкесске отобразятся узоры и динамические фигуры в белом, синем и красном цветах", - значится в сообщении.

Также на объекты РТРС в Братске, Симферополе и Улан-Удэ выведут поздравление "С Днем Государственного флага Российской Федерации!". В праздничном сценарии челябинской телебашни будет использоваться изображение герба России.

Тематические световые шоу покажут на антенно-мачтовых сооружениях в Биробиджане, Благовещенске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Костроме, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Тамбове, Твери, Уфе, Челябинске, Якутске, Ярославле и других городах страны.

Праздник установлен указом президента России в 1994 году.