Она действует в регионе с 1 сентября 2024 года

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 50 тыс. учащихся школ Луганской Народной Республики присоединились к воспитательной программе "Луганский характер", запущенной в регионе 1 сентября 2024 года. Об этом ТАСС сообщил глава Минобразования республики Иван Кусов.

"Порядка 50 тыс. школьников присоединились к "Луганскому характеру". Часть из них - в Движении первых. Если говорить о средней школе, то охват составил 100% учащихся 5-9 класса", - сказал он.

"Воспитательная программа "Луганский характер", запущенная в школах республики 1 сентября 2024 года, включает в себя региональный компонент: школьники изучают опыт своих выдающихся земляков - Владимира Даля, писателя Тараса Рыбаса, поэта Михаила Матусовского, Алексея Стаханова, героев "Молодой гвардии". По аналогии с советским пионерским движением, участников будут называть "сентябрята" (в честь даты воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией - 30 сентября), "пионеры" и "труженики" (аналог комсомольцев).