Путешествие из Екатеринбурга в Москву: как прошел первый автопробег БРИКС

ТАСС, 19 августа. Колонну первого автопробега стран БРИКС+, стартовавшего в Екатеринбурге, встретила Москва 14 августа. 75 участников из 20 стран, 50 автомобилей и 1600 км по скоростным дорогам - так в цифрах выглядят итоги масштабного пятидневного путешествия, к которому присоединилась команда ТАСС.

Автопробег приурочен к вводу одного из ключевых участков автомобильной дороги М-12 "Восток" на территории Республики Башкортостан и Свердловской области - от города Дюртюли до поселка Ачит, торжественная церемония открытия которого состоялась при участии президента России Владимира Путина в июле 2025 года.

"Участок "Дюртюли - Ачит" - это 275 км абсолютной новой автомобильной дороги, скоростной режим установлен 110 км/час. Эта трасса в полном объеме оснащена освещением, связью на всей ее протяженности. Кроме того, расстояние между заправками составляет от 50 до 70 км в среднем, что делает путь максимально комфортным. Этот участок также дает колоссальное сокращение времени в пути - если говорить о маршруте "Санкт-Петербург - Екатеринбург", то более 20 часов экономит запуск отрезка", - рассказал первый заместитель председателя правления по инвестиционной политике ГК "Автодор" Игорь Коваль.

Маршрутный лист

Маршрут автопробега был разделен на две части - молодежную и деловую. Участниками первой стали иностранные студенты из стран БРИКС, обучающиеся в ведущих российских вузах - МГУ, МГСУ, МАДИ, Финансового университета при Правительстве РФ, Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, Уральского федерального университета. Стартовав в Екатеринбурге, они смогли оценить инфраструктуру нового участка М-12 по пути до Казани, где передали эстафету автопробега "взрослым" участникам.

В деловом треке участие приняли свыше 40 представителей бизнеса из Белоруссии, Бразилии, Индии, Китая, Перу, Чили, ЮАР и Вьетнама. Вторая часть автопробега стартовала уже из Казани с остановками в Нижнем Новгороде и Суздале, а финишировала на ВДНХ в Москве.

"Для ребят-участников молодежной части - это [наполнение программы] больше развлечения, знакомство с культурой и историей страны, общение между собой, а также мастер классы, направленные на профориентицю. Для бизнес-трека мы подготовили больше деловую программу - презентации инвестиционного, промышленного потенциала наших регионов, знакомство с представителями органов власти субъектов", - пояснила генеральный директор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук.

Инфраструктура и подсолнухи

В "нулевой день" автопробега студентов ждал практикум, подготовленный центром компетенций Минстроя России. В небольших группах ребята разрабатывали собственные проекты по улучшению дорожной инфраструктуры в разных регионах России - от Чукотки до Тамбовской области.

А уже на следующее утро под звучание "Moscow calling" группы Gorky Park в исполнении духового оркестра участники молодежного трека, заняв заранее распределенные места в автомобилях, отправились к месту первой длительной остановки – в город Дюртюли. На этом участке уже оборудована многофункциональная зона сервиса, а в скором времени будут построены еще четыре гостиницы, два кемпинга и два АЗС.

"Это мое первое большое путешествие по России. И я очень рада, что посетила Дюртюли - это небольшой город, где живут очень гостеприимные и дружелюбные люди. Они встретили нас интересной культурной программой, мы даже побывали в конно-спортивном комплексе "Аргамак" в Башкирии", - рассказала одна из участниц автопробега, студентка УрФУ из Вьетнама Нгуэн Ти Хонг Фук.

По ее словам, сама дорога "похожа на широкий проспект", настолько комфортно было ехать. "Больше всего мне запомнилось просторное поле с подсолнухами, которое мы проезжали по дороге в Казань, это было очень красиво", - поделилась студентка, проехав по трассе М-12 первые 275 км.

Место встречи - Казань

Из Башкирии 11 августа колонна автопробега выдвинулась в Казань, где студентов уже ждали участники делового трека. До старта они смогли посетить главные достопримечательности города: Казанский Кремль, мечеть "Кул-Шариф", пешеходную улицу Баумана. Не менее интересной для представителей стран БРИКС+ стала презентация транспортного потенциала Татарстана, которую провел министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов.

"Автопробег считаю очень удачным решением. Он показывает воочию, что происходит, когда мы строим такие крупные федеральные объекты. Одно дело - рассказать, другое - показать. И очень символично, что сегодня многие страны БРИКС решили отправить своих представителей для того, чтобы ознакомиться с возможностями, особенно инфраструктурными. Ведь каждая новая дорога, она имеет уникальную способность - притягивать большую жизнь", - отметил министр, пояснив, что трасса М-12 "Восток", которая сначала связала Казань с Москвой, а теперь и с Екатеринбургом, открывает для Татарстана широкие возможности для дальнейшего развития региона - как туристического, так и транспортно-инфраструктурного.

Встретились участники делового и молодежного треков автопробега утром 12 августа. Студенты, несмотря на ранее утро и моросящий дождь с удовольствием делились впечатлениями.

"Это было лучшее путешествие в моей жизни! Во время автопробега я познакомился с ребятами из разных стран, с которыми мы обязательно продолжим общение. Изначально я решил принять участие в автопробеге, потому что хотел узнать больше о БРИКС - о том, как работает организация и какие возможности она дает, и я остался очень доволен результатом", - рассказал студент Финансового университета из Индии Юраз.

"Благодаря автопробегу я узнал многое о культуре России, и я мечтаю, чтобы подобные дороги строили и в моей стране", - поделился другой студент, эфиоп Тилаун Адимасу Черу.

Оценку прошедшему молодежному треку дала и гендиректор Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) Мария Ярмальчук, отметив, что подобное общение между студентами способствует дальнейшему развитию отношений между странами в рамках БРИКС. "Мы спрашивали ребят по итогам автопробега, как все прошло, какие эмоции, впечатления. И вот они разделились, наверное, на две основные части - одни говорят, что хотят остаться в России, здесь работать, заниматься дорогами, строить, а вторые - что хотят вернуться и строить такие же дороги в своей стране", - сказала она.

После торжественной передачи флага автопробега от студентов представителям бизнеса участники расселись по автомобилям, и колонна из 50 машин – преимущественно отечественных ВАЗов - отправилась в столицу.

Бизнес-встречи на заправках

Участники делового трека автопробега на пути в Москву из Казани через Нижний Новгород и Суздаль не только любовались сменой пейзажей, но в пути и на заправочных станциях обсуждали и решали вопросы, связанные с возможным расширением своего бизнеса и приходом в российские регионы. Таких возможностей по дороге было достаточно - на участке М12 “Восток” от Москвы до Казани уже открыты более 20 современных многофункциональных зон, где можно не только заправить автомобиль, но и полноценно отдохнуть. На МФЗ работают кафе, детские площадки, душевые и прачечные. Всего на этом участке трассы предусмотрено создание 32 подобных многофункциональных зон.

"Я работаю в компании BRICS Marketplace и представляю ЮАР. Наша компания - это онлайн-платформа для производителей из стран БРИКС, на которой они могут продавать свою продукцию, поэтому это хорошая возможность для укрепления торговли между странами-участницами объединения. Мы хотим привлечь и компании из России, поэтому автопробег стал для нас отличной возможностью не только познакомиться с российским бизнесом, но и изучить опыт страны по развитию инфраструктуры, чтобы в дальнейшем перенять его", - рассказала одна из участниц деловой части автопробега Тширилетсо Нкапай.

Некоторые, еще не добравшись до финиша, приняли решение обязательно еще раз приехать в Россию. В их числе президент Федерации африканских инженерных организаций (FAEO) Рефиле Бутелези, которая отметила в дороге свой день рождения.

"Для меня было важно приехать и своими глазами увидеть, как в России устроены федеральные трассы. Но кроме того, еще одна моя цель - рассказать о нашей организации, о FAEO. Это моя первая поездка в Россию, и я отлично провожу время, уверена, что я еще не раз вернусь в гости", - поделилась она.

Болливуд наденет кокошник

Древний город Суздаль, его Кремль, храмы и монастыри, торговые ряды и узкие исторические улочки произвели огромное впечатление на иностранных участников, у некоторых их них сразу появились новые идеи для бизнес-проектов.

"Наша компания, в основном, занимается именно туристическим продуктом. И у Суздаля, безусловно, есть огромный потенциал для его развития, в частности - мы думаем привезти сюда Болливуд, снимать здесь кино, а также развивать свадебные туры из Индии. Конечно, предстоит еще большая работа, в том числе переговоры с представителями власти, это не сиюминутное решение, но потенциал - он точно есть. А вообще я очень рад, что принял решение участвовать в автопробеге, дорога настолько ровная и гладкая, что даже не замечаешь, как летит время в пути", - рассказал генеральный директор Masaka Group Кумар Арора Санджив.

В восторге от посещения Суздаля осталась и участница из Чили Клаудия Сэттлер.

"Мне приглянулась связанная вручную кофта, которую я увидела в одной из сувенирных лавок в центре города, я обожаю привозить такие воспоминания из поездок! А вообще это мое первое путешествие в Россию, и я в восторге: история, культура, гостеприимство людей - все это создает наилучшее впечатление о стране. Отмечу местную кухню, особенно в Татарстане. Я обожаю все пробовать, и Казань покорила меня разнообразием своих блюд", - поделилась она.

Встреча на ВДНХ

Развевающиеся на ветру яркие флаги стран БРИКС+, воздушные шары и овации - так встретили в Москве на ВДНХ колонну автопробега.

"Знаете, первое, что нужно отметить, - всем понравилась Россия, всем понравились дороги, всем понравилось общение, не только на бизнес-темы, но и в личном плане. И я надеюсь, что каждый участник автопробега, а многие приехали в Россию впервые, расскажет об этом своим друзьям, своим коллегам и это послужит еще более тесному дальнейшему сотрудничеству", - сказал на церемонии закрытия глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.

Автопробег, несмотря на достаточно сжатые сроки для подобных расстояний и насыщенную культурно-деловую программу, точно запомнился - и участникам, и организаторам. Автотуризм в России продолжает расти и развиваться, дороги становятся комфортнее, все больше городов на карте соединяются современными трассами с продуманной и удобной инфраструктурой. Удостовериться в этом можно лично, отправившись в увлекательное автопутешествие по маршруту представителей стран БРИКС+ из Москвы в Екатеринбург и обратно.

