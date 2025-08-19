Еще по 2 тыс. человек вопрос прорабатывается

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Филиал фонда "Защитники Отечества" в ДНР помог оформить статус ветерана боевых действий более 16 тыс. жителей, еще по 2 тыс. человек вопрос прорабатывается, сообщила ТАСС руководитель организации Марина Соловарова.

"Военнослужащие, которые сейчас комиссуются, как правило, уже возвращаются в мирную жизнь, имея удостоверение ветерана боевых действий, которое выдает воинская часть, но значительное количество ребят, это - участники СВО еще до того, как ДНР стала субъектом РФ, а также ветераны периода народного ополчения требуют такой помощи. <...> На сегодняшний день количество ветеранов боевых действий у нас более 18 тыс., из них - более 16 тыс. уже имеют удостоверение ветерана боевых действий, а вот эти 2 тыс., с которыми сейчас работают социальные координаторы, это именно вопросы, которые требуют получения выписок, сведений, справок из воинских частей", - сказала Соловарова.

Она добавила, что фонд помогает оформить статус ветерана, в том числе в случаях, требующих судебного разбирательства.

Филиал фонда "Защитники Отечества" открылся в республике в мае 2023 года. Кроме прочего, он помогает в лечении и реабилитации, протезировании, предоставляет юридическую и психологическую помощь. С ноября 2023 года филиал и его отделения принимают у уволенных со службы защитников Донбасса документы для дальнейшего получения удостоверения ветерана боевых действий.