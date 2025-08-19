Юридическое бюро работает на базе местного МФЦ

ГЕНИЧЕСК, 19 августа. /ТАСС/. Представительство херсонского Госюрбюро начало работать в Скадовске. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Скадовске начало работу представительство регионального государственного юридического бюро. Теперь жителям города стало проще решать правовые вопросы. Госюрбюро работает на базе местного МФЦ", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что люди могут бесплатно получить консультации по вопросам гражданского, семейного и земельного права. Сотрудники Госюрбюро, по его словам, помогают также при составлении документов: исков, заявлений, обращений.