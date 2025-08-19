По вопросу обследования можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Порядка 200 здоровых детей появились на свет от родителей с положительным ВИЧ-статусом с начала года в Московской области. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку в регионе проводят комплексную терапию, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"При соблюдении всех рекомендаций специалистов нашего центра СПИД, а также приеме необходимой терапии женщина может стать мамой здорового ребенка. С начала года в регионе от родителей с положительным ВИЧ-статусом на свет появилось 197 здоровых детей", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что при планировании беременности будущим родителям важно заранее пройти обследование на ВИЧ. Для профилактики передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку самым важным является первый этап - прием антиретровирусной терапии во время беременности. Центром по профилактике и борьбе со СПИДом совместно со службой акушерства и гинекологии успешно реализуются программы перинатальной профилактики. На всех этапах беременности и после родов женщину обязательно наблюдают специалисты центра. Ребенок находится под наблюдением врачей до 1,5 года - до снятия диагноза. При наличии у ребенка ВИЧ-инфекции установление диагноза и начало лечения происходит в первые две недели. Все лечение проводится бесплатно.

В министерстве дополнили, что по вопросу обследования на ВИЧ можно обратиться в поликлинику по месту жительства, в кабинеты анонимного тестирования и консультирования или в центр по профилактике и борьбе со СПИДом.