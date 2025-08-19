В их состав войдут 700 чиновников и работников госучреждений

ЧИТА, 19 августа. /ТАСС/. Отряды добровольцев, которые будут заниматься тушением пожаров, создадут в каждом округе Забайкальского края. В их состав войдут 700 чиновников и работников госучреждений, написал в своем Telegram-канале губернатор Александр Осипов.

"Свыше 700 добровольцев из госслужащих Забайкальского края прошли обучение, днем и ночью они тушили леса и степи. По этому примеру создадим отряды в каждом округе из числа муниципальных служащих, работников государственных учреждений и предприятий", - написал Осипов.

Он отметил, что в пожароопасный период будут также усиливать работу групп быстрого реагирования. В их состав должны войти сотрудники МЧС, полиции и местные лесничие. Сейчас готовность лесопожарных формирований к пожароопасному сезону следующего года составляет 76%, техники - 87%.

Кроме того, для подготовки к пожарам в Забайкалье было выделено 13 млн рублей на лизинговую закупку новых внедорожников. Рассматривается вопрос о закупке радиостанций и установке радиоретрансляторов.

"Более 90% пожаров возникают по вине человека - из-за неосторожного обращения с огнем или даже умышленных поджогов. При этом к спичкам тянутся даже дети. По итогам прошедшего пожароопасного периода ведется более ста расследований", - добавила глава региона.