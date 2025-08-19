Она находится в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Открытие улицы имени Героя России, Героя Труда РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, погибшего в 2024 году при теракте, состоялось в Нижегородском районе Юго-Восточного административного округа Москвы, передает корреспондент ТАСС.

"Под эгидой Игоря Анатольевича обеспечивалась РХБ безопасность нашей страны - не только в ее пределах, но и за. Огромная работа была проведена в целях недопущения обвинения Российской Федерации [в предполагаемых химических атаках] в Сирийской Арабской Республике. <…> Он очень многое сделал в непростые времена пандемии, когда под его руководством была создана и применена новая вакцина от коронавируса COVID-19", - сказал начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев, также отметив роль Кириллова в воссоздании в новом облике 27-го Центрального научно-исследовательского института и Саратовского высшего военного инженерного училища РХБЗ, занятия в котором начнутся 1 сентября этого года.

"Многое сделано им и в создании новых, передовых образцов вооружения и военной техники, которые позволяют нам успешно выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции", - добавил генерал-майор.

В церемонии приняли участие близкие генерал-лейтенанта, сослуживцы, представители оборонных предприятий.

"Сегодня эта улица будет носить имя генерала Кириллова. И очень хочется пожелать, чтобы эта улица стала одним из достояний города Москвы, чтобы на этой улице рождались новые люди. <…> И, конечно же, чтобы она служила напоминанием о том, что российский народ, российские военнослужащие не подвластны никаким угрозам. Никогда они не боялись и не будут бояться любых террористов, а всегда будут стоять на защите нашего суверенитета, нашей любимой Родины и делать все в интересах ее безопасности", - добавил Ртищев.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Кириллов и его помощник погибли при взрыве возле дома на Рязанском проспекте в Москве 17 декабря 2024 года.