Они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают, отметил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пауки-осы могут прижиться в зеленых зонах Москвы, но они миролюбивы и не представляют серьезной опасности для горожан. Об этом ТАСС сообщил начальник управления охраны и мониторинга объектов животного мира столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

Ранее в соцсетях распространилась информация, что в регионах России, в том числе в Подмосковье, фиксируют нашествие пауков-ос.

"Появление пауков-ос в Москве не представляет серьезной угрозы для горожан. Эти членистоногие могут успешно прижиться в городских парках и зеленых зонах, однако их поведение довольно миролюбиво, а укус, хотя и болезненный, сопоставим по ощущениям с укусом обычной осы или пчелы. В качестве меры предосторожности рекомендуется после укуса принять антигистаминное средство, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям" - сказал Бурмистров.

По словам специалиста, пауки-осы не нападают на человека первыми - они жалят только в случае, если их берут в руки или случайно сдавливают. Перед укусом паук, как правило, сигнализирует о тревоге, раскачиваясь на паутине, давая тем самым возможность отойти. После нападения он почти сразу скрывается, что делает его поведение скорее оборонительным, чем агрессивным.

"Несмотря на внешнюю пугающую внешность и громкое название, паук-оса - скорее редкий и неопасный гость московской природы, чем угроза для населения", - добавили в пресс-службе.