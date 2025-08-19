Львова-Белова рассказала о нововведениях в школах с 1 сентября

По данным детского омбудсмена, контрольные работы станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сокращение количества контрольных работ, введение оценки за поведение в пилотном режиме и допуск родителей в пункты сдачи ЕГЭ ожидают школы с 1 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

"Впереди новый учебный год. Рассказываем, какие изменения ожидаются с 1 сентября", - говорится в сообщении.

В частности, по данным детского омбудсмена, контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету, в некоторых школах в пилотном режиме введут оценки за поведение и в 5-7-х классах обществознание исключат из расписания. В этих же классах дети станут изучать учебный курс "История нашего края".

Кроме того, отмечено, что "родители смогут находиться в пунктах сдачи ЕГЭ, чтобы контролировать соблюдение комфортных условий для экзаменуемых и защищать права выпускников".

Детский омбудсмен обращает внимание, что начнет действовать новый порядок оказания медицинской помощи. "В частности, в школах вводится должность медицинской сестры специалиста. Кроме того, внесены изменения в стандарт оснащения медпунктов - для соответствия современным требованиям", - говорится в сообщении.