Путин назвал образование основой успеха развития России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Всероссийского педагогического съезда. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Для обсуждения приоритетных задач развития национальной системы образования нынешний форум собрал на своей площадке преподавателей, ученых, наставников, представителей органов власти и общественных организаций со всей нашей большой страны. Такой авторитетный состав участников в полной мере соответствует главной цели вашей встречи, ведь именно образование, его доступность и качество являются ключевым фактором, основой долгосрочного успеха развития России", - говорится в телеграмме.

Он отметил, что отечественная педагогика всегда отличалась многогранным подходом, поэтому в процессе планирования на перспективу стоит учитывать лучшие традиции дореволюционной, советской и современной российской школы. "Опираясь на этот прочный фундамент, предстоит решать ключевые вопросы - от обновления содержания учебных программ до подготовки квалифицированных педагогов. И конечно, во всех регионах нужно обеспечить сопоставимый, достойный уровень оплаты и условий труда учителей и преподавателей, окружить их заслуженным вниманием", - подчеркнул глава государства.

Президент выразил надежду, что участникам съезда удастся выстроить передовую, творческую, развивающуюся систему образования, нацеленную на реализацию потенциала каждого, на решение ключевых задач развития страны.