Пушилин: стоимость опреснения морской воды для ДНР несопоставима с результатом

Согласно архивным данным, под Азовским морем есть большая линза пресной воды, заявил глава ДНР

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Стоимость добычи, опреснения воды Азовского моря и ее доставки абонентам несопоставима с результатом, сообщил глава республики Денис Пушилин в ходе прямой линии.

"Если брать Азовское море, то, согласно архивным данным, которые есть у нас, есть большая линза пресной воды под Азовским морем. <...> Из-под моря мы умеем добывать, но умеем добывать дорогой продукт: нефть, газ. Но пресная вода - это немножко по-другому, и себестоимость добычи - это несопоставимо [с результатом]", - сказал он.