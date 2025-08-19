Процедура проводится бесплатно, используется препарат отечественного производства "Рабикан"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Владельцы домашних питомцев с апреля текущего года могут зарегистрировать, вакцинировать и чипировать своих животных в мобильных пунктах Госветслужбы Московской области, которые работают в городских парках. Благодаря работе таких офисов уже привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев, а также чипировали почти 900 животных, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"С апреля в парках Подмосковья работают мобильные офисы Госветслужбы региона, где владельцы могут зарегистрировать домашних животных в едином региональном реестре, вакцинировать против бешенства и установить микрочип, с помощью которого можно идентифицировать питомца, например, в случае потери. Услугами уже воспользовались более 3,2 тыс. раз", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что с начала работы мобильных офисов в парках ветеринары привили от бешенства 1,2 тыс. питомцев. Процедура проводится бесплатно, используется препарат отечественного производства "Рабикан". Также было зарегистрировано почти 1,1 тыс. животных - в основном собак. "В регионе их обязательно нужно ставить на учет после достижения трех месяцев. Для этого питомцу вводят микрочип с уникальным номером, в базе данных он связывается с контактами владельца. Если чип еще не установлен, его можно ввести на месте. Регистрация проводится бесплатно, чипирование оплачивается отдельно по доступной цене. Так, в мобильных ветеринарных пунктах уже чипировали 895 животных", - подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что сезон работы ветеринаров в парках продлится до осени. К примеру, 19 августа мобильный офис будет работать в парке "Беличий" в Краснознаменске, 20 августа в Глуховском парке в Ногинске, 22 августа в Истринском городском парке.