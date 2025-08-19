На Зейской ГЭС начали холостой сброс воды

Местных жителей просят сохранять спокойствие, ситуация находится под контролем паводковой комиссии

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 августа. /ТАСС/. Холостой сброс воды начат на одной из крупнейших на Дальнем Востоке гидроэлектростанций (ГЭС) - Зейской ГЭС, расположенной на севере Амурской области. Об этом сообщается на сайте администрации Зейского округа.

"По состоянию на 14:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) 19 августа 2025 года уровень верхнего бьефа плотины Зейской ГЭС составил 317,5 м. Начат холостой сброс воды через затворы водосливной части плотины. По ранее полученной информации, для Зейского водохранилища будет установлен режим работы со средним расходом воды в диапазоне 2500-3000 м /с с допустимым отклонением ±100 м /с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация находится под контролем паводковой комиссии филиала Зейской ГЭС, органов МЧС России по Амурской области, администрации Зейского округа и правительства региона. Местных жителей просят сохранять спокойствие.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Амурской области сообщали, что из-за прогнозируемого осложнения паводковой ситуации в Зею направлена оперативная группа. Специалисты организовали мониторинг и оценку складывающейся паводковой обстановки, в том числе с применением беспилотных авиационных систем.

Зейская гидроэлектростанция расположена в городе Зея Амурской области, в 560 км от областного центра - города Благовещенска. Мощность ГЭС - 1 330 МВт, среднегодовая выработка - 4 910 млн кВт-ч. Помимо производства электроэнергии, ГЭС защищает регион от пиковых паводков.