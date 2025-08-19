"Мне нравится направление, в котором движется Россия". Зачем иностранцы едут в нашу страну

Ровно год назад вступил в силу президентский указ "Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности". Граждане 47 недружественных стран, несогласные с распространяемыми у них на родине идеологическими установками, смогли в упрощенном порядке запросить разрешение на временное проживание в России. По данным МВД на июнь, за ним обратились около 1,5 тыс. человек

Воспользоваться этой возможностью могут граждане почти всех стран ЕС (кроме Словакии и Венгрии), США, Великобритании и Японии. Больше всего заявлений было подано из Германии, Франции, США, Латвии, Италии. В основном это как раз те государства, куда чаще всего уезжали россияне после распада СССР. И вот теперь наблюдается пока не слишком большой, но довольно стабильный поток желающих покинуть Запад, чтобы начать новую жизнь в России.

Француз Жан-Люк Декрукк уже давно подумывал о том, чтобы обосноваться в стране, которая фактически стала его вторым домом. Последние 25 лет он возвращался сюда снова и снова.

Жан-Люк Декрукк © ТАСС

"Иногда я приезжал даже по два-три раза в год, в том числе по работе. А потом я просто стал ездить к друзьям, у меня здесь много друзей, и я хотел жить здесь. И вот наконец желание сбылось", — рассказал Декрукк в интервью ТАСС.

Сейчас он живет в Москве, где, как сам признается, ему очень комфортно. Он много лет наблюдал со стороны за тем, как меняется российская столица. А теперь может пользоваться всеми благами современного мегаполиса практически в любое время суток, что не всегда позволяют себе даже жители Парижа. Впрочем, главное, конечно, не это.

Я бы сказал, что сегодня в России те же ценности, которые когда-то были во Франции. <...> В России я нашел многое из того, чему в свое время меня учили мои родители. И это важно для меня

Любой желающий переехать в Россию из указанного списка стран может сразу обратиться за разрешением на временное проживание, просто подтвердив в обращении, что разделяет ценности российского общества. Не нужно зависеть от квот, не требуется сдавать экзамены по русскому языку, истории и основам законодательства. Автоматического гражданства программа, впрочем, не предусматривает. Чтобы получить российский паспорт, нужно будет оформить вид на жительство и только через пять лет подавать документы на гражданство. Однако даже упрощение первой ступени — хороший стимул стать россиянином.

"Не стоит воспринимать страну просто как место, где можно неплохо провести время. Переезд в Россию — это инвестиция в себя самого", — признался ТАСС британец Кеннон Вонг. Он несколько лет проработал в России, потом вынужден был уехать из-за сложной международной обстановки: его компания прекратила деятельность в стране.

"Я считаю, что те, кто сознательно выбирает жизнь в России, должны иметь для этого все права и возможности. Моя семья разделяет традиционные ценности, мне нравится направление, в котором движется Россия, и я поддерживаю, скажем так, продвижение ее убеждений и привлечение людей в страну", — отмечает Вонг.

Кеннон Вонг © ТАСС

Граждане недружественных стран начали активно переезжать в Россию еще до появления прошлогоднего указа. Уже к осени прошлого года, когда президентский указ только начал действовать, таковых было около 3 тыс. Поэтому нововведения стали ответом на набирающие обороты тенденцию.