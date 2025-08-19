Из-за обильных осадков в Таврическом районе подтоплено более 60 домов

ОМСК, 19 августа. /ТАСС/. Жители домов, которые подтопило из обильных осадков в Таврическом районе Омской области, получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Виталий Хоценко.

"Выехали с командой в Таврический район, где на данный момент из-за обильных осадков подтоплено более 60 домов. Пообщались с жителями, посмотрели дома, куда зашла вода. Комиссия сейчас продолжает работу по обследованию домов и оценке ущерба. Поставил муниципалитету задачу начать формировать списки для назначения единовременной выплаты в размере 15 тыс. рублей", - написал он.

Он отметил, что ликвидация последствий стихии ведется круглосуточно. Специалисты министерства региональной безопасности, администрации района и спасатели МЧС продолжают отвод воды из домовладений и с придомовых участков. Объявлен муниципальный режим ЧС.

"После того, как отвод воды будет завершен, поручил главе района Игорю Анатольевичу Баннову организовать работу по уборке всей территории, попавшей в зону подтопления", - добавил губернатор.

По информации ГУ МЧС по области, в районе подтоплено 63 частных дома и 135 приусадебных участков. В готовности находятся 11 пунктов временного размещения. "Ухудшение обстановки не прогнозируется", - добавили в МЧС.