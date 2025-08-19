С нового учебного года профориентационная работа будет строиться с учетом прогноза кадровой потребности Минтруда России

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Региональный рынок труда будет занимать половину занятий внеурочного профориентационного курса "Россия - мои горизонты" с нового учебного года. Также с 1 сентября профориентационная работа будет строиться с учетом прогноза кадровой потребности Минтруда России, сообщили ТАСС в Фонде гуманитарных проектов - операторе проекта "Единая модель профориентации "Билет в будущее".

"Важной особенностью предстоящего учебного года станет внедрение регионального компонента в пилотном порядке. Согласно предстоящему плану занятий, в 2025/26 учебном году на реализацию регионального компонента может быть отведено до 50% от общего числа занятий курса "Россия - мои горизонты", входящего в Единую модель профориентации", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Билете в будущее", реализация профориентационного курса с учетом кадрового запроса региональных рынков труда позволит ближе познакомить школьников с возможностями, доступными в каждом регионе на примере организации экскурсий и других профориентационных мероприятий. Кроме того, к профориентационной работе со школьниками впервые планируется привлечь кадровые центры "Работа России" в каждом регионе.

Отмечается, что в каждом российском регионе уже сформированы списки приоритетных профессий. По ним будут проводиться профпробы, экскурсии и мастер-классы на предприятиях реального сектора, а также в профильных образовательных организациях.

