Чернышенко: число желающих уехать за границу школьников снизилось на 16%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Количество школьников, желающих уехать за границу, снизилось с 23% до 7% с 2021 по 2024 год. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Готовя стратегию [развития образования до 2036 года] и план мероприятий, мы обязательно опираемся на обратную связь от людей. <…> Мы видим, что индекс гордости за страну с 2021 по 2024 год вырос в 2,6 раза, а количество школьников, желающих уехать за границу, снизилось с 23% до 7% за три года", - сказал он на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

Вице-премьер также отметил, что школа остается вторым по значимости институтом после семьи в формировании патриотических чувств граждан. Он подчеркнул, что пложительная оценка системы общего образования выросла вдвое с 2016 по 2024 год, а 97% респондентов считают, что молодежь в России может реализовать свои способности.

Всероссийский педагогический съезд в Москве на площадке Национального центра "Россия". Ранее Чернышенко на заседании правительства сообщал, что съезд должен стать важной вехой в работе над стратегией развития образования до 2036 года.