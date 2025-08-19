Мобильный комплекс будет работать 19 августа в Славянске-на-Кубани, 21 августа в станице Северской и 23 августа в Апшеронске

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Медики станции переливания крови Краснодарского края с 19 по 23 августа проведут выездные акции по добровольной донации в Славянском, Северском и Апшеронском районах региона. Об этом сообщает краевой Минздрав.

"Каждый акт сдачи крови способен оказать поддержку людям, находящимся в критической ситуации - пострадавшим в ДТП, пациентам с тяжелыми заболеваниями и тем, кому необходима операция", - приводятся в сообщении слова заместителя руководителя станции переливания крови Виктории Безнаминой.

Мобильный комплекс будет работать 19 августа в Славянске-на-Кубани, 21 августа в станице Северской и 23 августа в Апшеронске. На прошлой неделе в ходе аналогичной акции в Красноармейском и Калининском районах более 180 доноров сдали 80 литров крови и ее компонентов.

Участники акции, безвозмездно сдающие кровь регулярно, могут получить звание "Почетный донор России" с правом на ежегодную денежную выплату, напомнили в министерстве.

Мероприятия направлены на обеспечение лечебных учреждений края необходимыми запасами крови и популяризацию донорского движения.