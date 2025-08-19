По словам зампрезидента РАО, для этого необходимо менять систему образования и подход

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Отмена домашнего задания в российских школах пока невозможна, для этого необходимо будет поменять систему образования. Об этом сообщил заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Отменить домашнее задание [в школах РФ] не получится, потому что надо принцип образования изменить. Но над этим надо работать, потому что это тоже нагрузка на ребенка. Может, когда-то в этом поможет искусственный интеллект, но это все дело будущего", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить тему отмены домашнего задания из-за сильной нагрузки на учеников. По его словам, большинство депутатов Госдумы считают, что российские ученики перегружены домашним заданием из-за проведения за учебой в среднем 8-10 часов в день.