КРАСНОДАР, 19 августа 2025 года. /ТАСС/. Границы более 4,5 тыс. объектов культурного наследия, включая исторические здания, сооружения и археологические памятники утвердили в Краснодарском крае с 2017 г., 600 из которых - в 2025 г. Об этом сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В Краснодарском крае налажена системная работа по сохранению объектов культурного наследия. Исторические здания, которые находятся во всех муниципалитетах региона, хранят память о людях и событиях прошлого, формируют уникальный архитектурный облик наших городов и станиц. Только в 2025 году мы утвердили границы почти 600 объектов, а всего [с 2017 г.] - уже более чем для 4,5 тыс. памятников", - сказал Кондратьев.

По его словам, эта работа позволяет надежно защитить историко-культурное наследие от застройки и другого воздействия, а также сохранить уникальные памятники для будущих поколений.

Для определения границ специалисты проводят архивные, библиографические и натурные исследования, устанавливают режимы использования территорий. В текущем году такую работу выполнили для казачьих школ, женской гимназии и дома атамана Степана Бобрышева в Лабинске, усадьбы писателя Владимира Короленко в Джанхоте, а также других значимых объектов в Новороссийске и Курганинске.

Всего на Кубани расположено около 20 тыс. памятников истории и культуры, почти половина из которых включена в государственный реестр.