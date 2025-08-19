Глава республики Денис Пушилин отметил улучшение качества дорог в регионе

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 900 км автомобильных дорог планируется отремонтировать в ДНР за 2025 год, сообщил глава республики Денис Пушилин во время прямой линии.

"Я могу говорить сейчас, что мы построим до конца года более 900 км дорог, пока такие цифры", - сказал Пушилин.

Он отметил улучшение качества дорог в регионе. Для проведения работ в ДНР локализовали производство материалов, в частности, щебня.

1 августа Пушилин сообщил о планах восстановить порядка 3,5 тыс. км дорог до 2030 года. Изначально в этом году планировалось сделать 453 км дорог, позже цифру увеличили до более 800 км.