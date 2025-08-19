На Кубани увеличат субсидии молочным фермерам в засушливых районах

Всего в 2025 год на субсидирование молочного животноводства в краевом бюджете предусмотрено 1,3 млрд рублей

КРАСНОДАР, 19 августа. /ТАСС/. Власти Краснодарского края увеличат субсидии для молочных фермерских хозяйств, пострадавших от засухи, размер поддержки составит шесть рублей за килограмм молока, тогда как для остальных сохранится субсидия в четыре рубля.

Об этом сообщил на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Даже небольшое хозяйство помогает развиваться всему региону. <...> Субсидию в 4 руб. сохраним, а для пострадавших районов - увеличим до 6 руб. за килограмм молока", - сказал Кондратьев.

По его словам, всего в 2025 год на субсидирование молочного животноводства в краевом бюджете предусмотрено 1,3 млрд рублей.

Субсидии рассчитываются за килограмм продукции с учетом нормативов плотности молока, что позволяет точнее оценивать объемы производства. Меры поддержки направлены на сохранение поголовья крупного рогатого скота и стабилизацию отрасли в условиях сложной климатической ситуации.