РФ заняла 2-е место по числу золотых медалей международных олимпиад школьников

Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству общего образования и в тройку мировых лидеров олимпиадного движения, подчеркнул министр просвещения РФ Сергей Кравцов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Россия занимает второе место в мире по количеству золотых медалей, завоеванных на международных школьных олимпиадах. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Россия вошла в десятку ведущих стран по качеству общего образования и в тройку мировых лидеров олимпиадного движения. По последним результатам, наши школьники уже занимают второе место в мире по количеству золотых медалей", - сказал он на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

Всероссийский педагогический съезд проходит 19 августа 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства сообщил, что съезд должен стать важной вехой в работе над Стратегией развития образования до 2036 года.