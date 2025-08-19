Методика позволяет получить материал для диагностики заболеваний молочной железы с минимальной инвазивностью и болезненностью, что повышает комфорт для пациентов

КРАСНОДАР, 19 августа 2025 года. /ТАСС/. Медики центра амбулаторной онкологической помощи Кущевской ЦРБ Краснодарского края провели 18 инновационных исследований молочной железы с использованием биопсийного пистолета. Об этом сообщает региональный Минздрав.

"Трепанобиопсия молочной железы является актуальным исследованием, способствующим раннему выявлению опухолей и других патологий, что повышает шансы на успешное лечение. С начала использования оборудования наши специалисты уже провели 18 исследований", - прокомментировал главный врач Кущевской ЦРБ Сергей Сычев.

По данным Минздрава, инновационная методика позволяет получить материал для диагностики заболеваний молочной железы с минимальной инвазивностью и болезненностью, что повышает комфорт для пациентов.

"Причины возникновения рака молочной железы разнообразны - хронические стрессовые ситуации, отказ от грудного вскармливания, заболевания эндокринной системы, наличие вредных привычек, наследственность. Но регулярные самообследования и медицинские осмотры помогают выявить опухоль на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно", - сказано в сообщении.

В Краснодарском крае скрининг на выявление опухолевых заболеваний входит в программу диспансеризации, доступную бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Кроме того, в регионе еженедельно проходят мероприятия, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований и предраковых состояний молочной железы, что значительно повышает шансы на успешное лечение.