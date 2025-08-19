Это произойдет в ходе конференции "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству", которая состоится 27-28 августа

НОВОСИБИРСК, 19 августа. /ТАСС/. Решения в области IT представят 36 компаний на выставке в ходе конференции "Отечественный софт: путь к технологическому лидерству", которая состоится в Новосибирске 27-28 августа. Об этом в пресс-центре ТАСС сообщила руководитель проектного офиса министерства цифрового развития региона Елена Профорук.

"Пройдет более 30 мероприятий. Речь идет и о пленарном заседании, и о панельной дискуссии, круглых столах, дискуссиях, мастер-классах. Будут задействованы не только конференц-залы, но и лекторий, который будет развернут в рамках экспозиции. Достаточно масштабная - более 300 кв. м - экспозиция будет представлена 36 экспонентами", - сказала она.

По словам Профорук, основными темами обсуждения станут системное программное обеспечение, автоматизированные системы, информационное моделирование и цифровая безопасность. Как сообщил в ходе пресс-конференции министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, ожидается участие представителей федеральных Минцифры и Минпромторга, а также президента ГК InfoWatch, председателя правления российской ассоциации "Отечественный софт" Натальи Касперской. В числе компаний - "Ред софт", "Мой офис", R7, "Сисофт" и другие. "Мы приглашаем всех. Из подтвердившихся - это порядка 50 IT-компаний", - уточнил министр.

Также участники конференции обсудят проблематику перехода промышленных предприятий на отечественные решения, отметил Цукарь. Цель - создать площадку для диалога разработчиков отечественного ПО и представителей промышленности. Конференция пройдет в рамках международного форума технологического развития "Технопром-2025". Организатором мероприятия является Ассоциация разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" при поддержке правительства и Минцифры Новосибирской области.