Министр просвещения России отметил, что образовательный процесс не должен превращаться в поиск ответов в интернете

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Использование школьниками интернета и искусственного интеллекта (ИИ) не помогает им в усвоении школьной программы. Решение этого вопроса - один из вызовов, брошенных Минпросвещения РФ, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"К сожалению, искусственный интеллект и информационные технологии зачастую ведет к упрощению образования. Попытки найти правильные ответы, решение тех или иных задач не ведут к усвоению знаний и улучшению знаний", - сказал он на Всероссийском педагогическом съезде в Национальном центре "Россия".

По словам министра, важно, чтобы школьники учились, общались друг с другом, родителями и учителями. Образовательный процесс не должен превращаться в поиск ответов в интернете, отметил Кравцов. Он также добавил, что Минпросвещения РФ ставит перед собой цель решить данную проблему.

Всероссийский педагогический съезд проходит 19 августа 2025 года в Москве на площадке Национального центра "Россия". Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительства сообщил, что съезд должен стать важной вехой в работе над Стратегией развития образования до 2036 года.