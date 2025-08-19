Представительство Калмыкии под руководством главы региона Бату Хасикова посетило Нью-Дели, где приняло участие в двусторонних переговорах с индийскими официальными лицами по ряду ключевых вопросов для развития регионально-странового диалога

ЭЛИСТА, 19 августа. /ТАСС/. Жители и гости Калмыкии смогут прикоснуться к одной из величайших святынь буддийского мира - мощам Будды Шакьямуни, которые будут доставлены из Индии в регион в преддверии III Международного буддийского форума, с 23 сентября по 1 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Республики Калмыкия.

Представительство Калмыкии под руководством главы региона Бату Хасикова посетило Нью-Дели, где приняло участие в двусторонних переговорах с индийскими официальными лицами по ряду ключевых вопросов для развития регионально-странового диалога. На повестке - реликвии Будды Шакьямуни, культурный и трудовой обмен.

"Отдельной темой обсуждения стала временная передача мощей Будды Шакьямуни Калмыкии - беспрецедентное для истории России событие, призванное дать возможность верующим со всех уголков страны прикоснуться к одной из величайших святынь буддийского мира с 23 сентября по 1 октября, в том числе на полях III Международного буддийского форума, который пройдет с 25 по 28 сентября. Индия также передаст освященную статую Будды Шакьямуни для размещения в элистинском Будда-парке - большом культурно-религиозном комплексе в около 30 га, чье строительство стало одним из проектов, реализуемых в рамках подготовки к форуму", - говорится в сообщении.

Уточняется, что делегация обсудила детали встречи мощей Будды Шакьямуни с директором Национального музея Индии Шри Гурмитом Сингхом Чоулой. В тщательной проработке передачи реликвии принимают участие федеральные и региональные ведомства, а группа музейных специалистов уже совершила первичный осмотр калмыцкой инфраструктуры для организации встречи.

В пресс-службе правительства республики рассказали, что также в рамках визита в Индию прошли переговоры с министром по делам парламента и меньшинств Киреном Риджиджу. Стороны обсудили потенциальное установление межрегиональных отношений между Калмыкией и одним из индийских штатов для развития совместных туристических и образовательных проектов, а также инициатив, направленных на сохранение и популяризацию духовного наследия. Бату Хасиков пригласил министра туризма и культуры Республики Индия Гаджендру Сингха Шекхавата и Кирена Риджиджу стать почетными гостями III Международного буддийского форума. "Калмыкия - ворота в Азию, и это, безусловно, значимый фактор для дальнейшего укрепления связей между Россией и Индией", - цитирует Кирена Риджиджу пресс-служба.

Международный буддийский форум "Буддийский мир в новом тысячелетии" по поручению президента РФ Владимира Путина пройдет с 25 по 28 сентября в Элисте. На форуме ожидаются делегации порядка 35 стран, более 400 участников, среди них около 50 представителей буддийского духовенства - учителей, духовных наставников, настоятелей храмов. Организаторами форума выступает руководство Калмыкии, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Фонд Росконгресс. На форуме планируется обсудить сохранение буддийского наследия, гуманитарное сотрудничество, буддологию и буддийскую философию. Мировой аудитории представят туристический бренд "Калмыкия - место силы".