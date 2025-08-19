В Тамбове более 100 ветеранов спецоперации из ЦФО примут участие в сборах

Они будут обсуждаться законодательные инициативы и новые патриотические проекты

ТАМБОВ, 19 августа. /ТАСС/. Сборы ветеранов спецоперации из Центрального федерального округа (ЦФО), в ходе которых будут обсуждаться законодательные инициативы и новые патриотические проекты, пройдут 27-28 августа в Тамбове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации ветеранов СВО.

"Более 100 ветеранов специальной военной операции из 18 регионов страны соберутся 27-28 августа в Тамбове на окружные сборы Ассоциации ветеранов СВО. Участники сборов обменяются опытом и лучшими практиками социализации возвращающихся с фронта бойцов, обсудят законодательные инициативы и новые патриотические проекты. Отдельный блок будет посвящен проектам по увековечиванию памяти погибших товарищей", - сообщили в пресс-службе.

В ходе сборов состоится подписание соглашения между Ассоциацией ветеранов СВО и Министерством культуры РФ, которое предполагает более активное вовлечение участников спецоперации в общественную и культурную жизнь страны, патриотическое воспитание общества. Также региональным лидерам организации расскажут о возможностях цифровой платформы "СВОй труд" - агрегатора по поиску вакансий в строительной отрасли. "Совместный проект Ассоциации ветеранов СВО и Минстроя России уже сейчас предлагает вакансии с заработной платой до 300 тысяч рублей. Потенциально отрасль готова предоставить порядка 30 тысяч рабочих мест", - уточнили в пресс-службе ассоциации.

Также в программе форума мастер-классы по отработке навыков публичных выступлений и ораторского искусства. Их для ветеранов СВО проведут лекторы российского общества "Знание". Ранее окружные сборы Ассоциации ветеранов СВО прошли в Дальневосточном, Приволжском и Северо-Кавказском федеральных округах.

Ассоциация ветеранов спецоперации была создана в мае 2023 года по инициативе самих воинов и крупнейших ветеранских организаций страны. Цель ассоциации - консолидация с общественными объединениями для защиты прав, представления законных интересов, вовлечения участников спецоперации в общественную жизнь страны и патриотическое воспитание граждан. Ассоциация объединяет ветеранов различных подразделений, видов и родов войск, возрастов и интересов. Региональные организации Ассоциации ветеранов СВО созданы во всех субъектах РФ.