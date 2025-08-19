Музей космонавтики отметит 65-летие полета Белки и Стрелки

В памятный день полета состоится лекция "Четырехлапые покорители", посвященная первому космическому собачьему отряду

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Музей космонавтики в Москве к 65-летию полета в космос Белки и Стрелки подготовил программу с квестом, лекцией и роботами-собаками. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе музея.

"19 августа 2025 года Музей космонавтики отметит 65-летие полета знаменитых космических собак Белки и Стрелки - первых живых существ, совершивших орбитальный космический полет <...>. С 19 по 24 августа на территории постоянной экспозиции будет доступен квест по музею, посвященный истории полетов животных в космосе. Это не просто игра, а настоящее погружение в историю освоения внеземного пространства, возможность проверить свою эрудицию, разгадать космические загадки и прикоснуться к величайшим достижениям человечества", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что 19 августа, в памятный день полета, состоится лекция "Четырехлапые покорители", посвященная первому космическому собачьему отряду. В 16:00 в кинозале музея заместитель заведующего научно-экспозиционным отделом Павел Гайдук расскажет о 13 пушистых кандидатах в космонавты, освоивших трехсоттонную ракету до полета человека в космос. А в 18:00 по экспозиции начнут свой маршрут одни из самых популярных гостей музея - роботы-собаки. Каждый посетитель сможет погладить необычных питомцев и пройти с ними по космической экспозиции.

19 августа 1960 года состоялся первый суточный орбитальный полет собак Белки и Стрелки. Первый отряд собак - кандидатов на полеты в космос - состоял из обычных дворовых псов. "Для Музея космонавтики эта дата особенная - ведь именно фонды музея хранят ряд уникальных предметов и документов, отражающих этапы орбитальных полетов в космос для живых существ: фотографии, скафандр для собаки и кабину геофизической ракеты с катапультными тележками для животных. А также чучела собак Белки и Стрелки рядом с кабиной корабля-спутника, в которой они совершили полет", - добавили в музее.